Драка пациента с фельдшерами скорой помощи в Челябинске попала на видео

В Челябинске пациент напал на бригаду скорой помощи, прибывшей к нему на вызов. Об этом сообщается в региональном управлении МВД.

Там уточнили, что инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Румянцева. Так, во время оказания помощи пациент начал вести себя неадекватно и агрессивно. К тому моменту, как подъехала скорая и врачи приблизились к лежащему на земле человеку, он резко подскочил, подбежал к машине скорой и начал бить по стеклу. Позднее мужчина принялся бить девушку-фельдшера, а также пытался задушить ее с помощью фонендоскопа.

Очевидцы, снимавшие и опубликовавшие позднее видео в социальных сетях, заявили, что усмирить буйного пациента сотрудникам скорой удалось самостоятельно. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные на мобильный телефон.

По данным полиции, в данный момент пациента доставили в отделение, где проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фельдшер, которому досталось от нападавшего, была доставлена в больницу. Нанесенные ей повреждения оказались несерьезными. Расследование по данному инциденту продолжается.