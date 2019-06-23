Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ к ведению диалога с Соединенными Штатами. При этом он отметил, что США вправе самостоятельно решать, хотят ли они развивать отношения.

«Нужен диалог – пожалуйста, мы готовы. Не нужен – мы подождем, пока они созреют», - заявил Путин в эфире телеканала «НТВ».

Во время недавней «Прямой линии» глава государства уже коснулся вопроса отношений с другими странами и с США в частности. Путин заявил, что Россия ни с кем не ругалась и не имеет такого желания, потому что негативные отношения с другими странами являются контрпродуктивными. Президент напомнил, что за годы действия санкций те же США потеряли 17 миллиардов, когда как РФ лишь укрепила отечественный рынок производства.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на предстоящем саммите G20. Глава Соединенных Штатов выразил мнение о том, что наладить контакт с Россией и Китаем очень важно.