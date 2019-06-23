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В МИД РФ ответили на слова президента Грузии о туристах из России

Кристина Волкова
12:48 23.06.2019
Мария Захарова подчеркнула, что россиянам необходимо чувствовать себя в безопасности, находясь в Грузии.
В МИД РФ ответили на слова президента Грузии о туристах из России
© Фото: MFA Russia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны продолжать посещать страну, несмотря на политические разногласия. Об этом Захарова написала на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Она уточнила, что туристы из России должны чувствовать «не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси"».

Дипломат подчеркнула при этом, что российский турист должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное «высоко-высоко в горах…», потому что именно за эти эмоции приезжающие тратят деньги.

«Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен», - заключила Захарова.

Ранее в интервью телеканалу Euronews Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны продолжать приезжать, поскольку любят Грузию. При этом она отметила, что политики должны решать проблемы.

Между тем, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещается летать из России в Грузию. Данный запрет связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Грузии накануне.

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