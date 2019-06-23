В Киеве напали на участников «Марша равенства»

Неустановленные лица прорвались через полицейское оцепление и напали на участников «Марша равенства» в Киеве, который проходит в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Атакующие попытались вырвать плакаты из рук марширующих, но правоохранители вмешались и предотвратили стычку. Нападавших сразу же вывели обратно за оцепление. Об этом сообщает Громадське ТВ.

Противники мероприятия предпринимали попытки помешать шествию с самого его начала, но полиция успешно их останавливала. Сообщается о нескольких задержанных. При этом в колоннах «Марша равенства» в числе прочих идут и более 30 украинских военнослужащих.