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Беженцы из сирийского Идлиба получили две тонны гуманитарной помощи

Даниил Левин
12:45 23.06.2019
Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи
© Видео: ТРК "Звезда"

Беженцы из Идлиба, проживающие в городе Карб-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили гуманитарную помощь российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Им было выдано более двух тонн продуктов. Об этом сообщил представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

Всего в Карб-Эс-Сит проживает около 300 тысяч жителей. Треть из них - беженцы из Идлибской зоны деэскалации. Эта территория захвачена боевиками. Террористы установили там свои порядки.

Беженец Мохаммед Суфай рассказывает, что село, в котором он жил, находилось под круглосуточным обстрелом. Боевики заблокировали все дороги.

«Наше село постоянно обстреливали. Но мы выбрали удачный момент, и смогли вырваться из этого кольца всем селом. Шесть с половиной тысяч человек прорвались. Теперь ждем, того дня, когда, наконец, сможем вернуться», - надеется Суфай.

Сотни пакетов с надписью «Россия с вами» раздали всем нуждающимся. Одного продуктового набора, в который входят мука, крупы и мясные консервы, семье хватит больше, чем на неделю.

«У нас очень сильная поддержка со стороны государства. Люди, которые нашли здесь себе убежище, почти ни в чем не знают нужды. Медицинская помощь, еда, небольшие пособия - все это помогает людям пережить временную эмиграцию», - говорит глава администрации Карб-эс-Сита Бассам Хахи

Люди, стоящие в очереди за гумпомощью, желают только одного - как можно скорее снова оказаться в своих домах, где безопасно.

«Я мечтаю о том, что когда-то смогу вернуться в Идлиб. Каждый день я молю Бога, чтобы там скорее закончилась война. Ведь там мой дом, я там родилась и выросла. Я очень хочу, чтобы все снова стало, как прежде», - признается беженка Фатми Тахан.

Год назад Фатми уехала навестить своего сына, служащего в армии. Назад вернуться уже не смогла. Но она, как и сотни других жителй Идлиба, точно знает, что дорога домой снова будет открыта. И она вернется туда уже вместе с сыном, который сменит армейскую форму на обычную одежду.

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