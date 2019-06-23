Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

Специалисты Национального антитеррористического комитета РФ показали кадры с места нейтрализации боевиков ИГИЛ* в Хасавюртсовском районе Дагестана.

В частности, на видео показан перевернутый автомобиль ВАЗ 2109: на нем пытались скрыться двое террористов. Операция развернулась на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт.

Правоохранители призвали боевиков сложить оружие и сдаться, однако вместо этого злоумышленники открыли огонь. В результате операции они были нейтрализованы.

На месте перестрелки были обнаружены автомат и пистолет. Среди гражданского населения и сил правопорядка пострадавших нет.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Также предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ