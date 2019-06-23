Меладзе высказался о запрете полетов из РФ в Грузию

Певец Валерий Меладзе заявил, что дружба между Россией и Грузией не прекратится. Артист также пожелал всем мира и благоразумия. Соответствующую запись он сделал в своем Instagram.

Меладзе, который сегодня отмечает свой день рождения, также добавил, что никогда не устраивает бурных празднований по этому поводу, но после произошедшего в Тбилиси конфликта с последующими беспорядками не хочет делать этого вдвойне.

«Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день», - написал певец.

Меладзе также выразил сожаление по поводу того, что здравый смысл, уважение и любовь уступили место политическим амбициям и отметил, что проходит все, в том числе и жизнь.

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации из-за того, что он якобы сел не на то место. Беспорядки стали массовыми и вылились в штурм местного парламента. Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала акции протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. Позже российский лидер Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.