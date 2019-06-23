Минфин предложил открыть duty-free для дипломатов

Минфин предложил открыть в России магазины беспошлинной торговли duty-free для дипломатов и членов их семей. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Уточняется, что пользоваться такими магазинами смогут не все, а только «члены дипломатического персонала, консульские должностные лица и проживающие с ними члены их семей, а также сотрудники и должностные лица представительств государств при международных организациях, самих организаций и их представительств».

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что его реализация «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», а также не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Предполагается, что магазины будут открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Всего ожидается открыть два таких объекта. Помещения будут оснащены круглосуточным наблюдением, а приобрести товары в магазине люди смогут только предъявив документы, подтверждающие аккредитацию МИД России. Расчет в магазине, по данным проекта, будет осуществляться в рублях, евро и долларах.