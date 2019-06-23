Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ будет оснащен управляемой ракетой «Хризантема-В», которая на сегодняшний день является самой мощной в стране противотанковой ракетой.

В новом выпуске программы, посвященном вертолету Ми-28НМ, впервые был показан процесс укрепления управляемой ракеты на подвеске вертолета Ми-28НМ, а также ее применение.

Создатели «Хризантемы» наделили ее удивительными свойствами. Она может пробивать броню толщиной один метр двадцать сантиметров – абсолютный мировой рекорд. И главное - «Хризантема» может обнаружить танк противника в условиях полного отсутствия видимости.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.