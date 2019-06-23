Тайна Красной планеты: на Марсе обнаружили признаки возможной жизни

На Марсе обнаружены признаки, свидетельствующие о возможной жизни на планете. Речь идет о данных, полученных марсоходом Curiosity: аппарат провел измерения в атмосфере Красной планеты и зафиксировал высокий объем метана. Именно поэтому ученые предположили, что там может быть жизнь, поскольку на Земле этот газ обычно производят живые существа.

По данным газеты The New York Times, об открытии заявил ученый миссии Ашвин Васавада. Он подчеркнул, что в ходе полученной информации исследователи даже «перестроили планы на выходные», чтобы провести следующий эксперимент. Марсоход получит новые инструкции в понедельник, 24 июня.

Curiosity работает на Красной планете с 2012 года. В 2014 году NASA сообщило о том, что аппарату удалось обнаружить на поверхности Марса органические соединения и метан. Однако же позже выяснилось, что концентрация этого газа в атмосфере Красной планеты увеличивается летом и сокращается зимой.

В апреле текущего года специалисты NASA заявили, что, возможно, им удалось зафиксировать первый сейсмический толчок на Марсе и в дальнейшем это сможет пролить свет на происхождение Земли.