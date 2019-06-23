Резкое похолодание с ливнями и грозами придет на смену аномальной жаре в Москве

Сегодня в Москве до конца дня будет оставаться сухая и солнечная погода, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом он уточнил, что во второй половине дня северные ветры могут принести «первую порцию комфортной прохлады» с дождями и грозами, которые пройдут на юге Подмосковья. Температура днем составит 24-26 со знаком плюса, в области воздух прогреется до +28 градусов тепла.

Тишковец добавил, что скорость освежающего ветра составит 3-8 метров в секунду. Показатель атмосферного давления будет варьироваться от 745 до 752 миллиметра ртутного столба.

По словам представителя ведомства, такая погода будет «предтече мощного похолодания», которое ожидается на следующей неделе.

Накануне в МЧС призвали жителей и гостей столицы во время грозы держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а водителям снизить скорость.

Резкое изменение погоды также может вызвать недомогание в виде слабости, сонливости, головокружения и головных болей. Это связано с ростом атмосферного давления, который ожидается уже к понедельнику. Специалисты советуют в эти дни нормализовать давление, купировать боль с помощью обезболивающих препаратов и ограничить физические нагрузки.

Ранее, в субботу, воздух в Москве нагрелся до рекордных 33-х градусов. Отмечается, что в аналогичное время в 1988 году температура воздуха в Москве составила +32,7 градуса.