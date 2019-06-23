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Желания не исполняет: британские СМИ нашли столетнюю золотую рыбку

Егор Левин
10:42 23.06.2019
В случае, если данный вид рыб еще не зарегистрирован, ученые займутся его исследованием.
Желания не исполняет: британские СМИ нашли столетнюю золотую рыбку
© Фото: PenNews, Jason Fugate

Британское издание The Daily Mail рассказало об американском рыбаке, который якобы поймал на крючок рыбу возрастом около 100 лет.

Сообщается, что когда 33-летний Джейсон Фугейт вытянул из озера огромную золотую рыбку, он сразу определил, что она относится к виду большеротых буффало, но несвойственный им золотистый цвет очень удивил мужчину.

Биолог, к которому обратился с вопросом Фугейт, доктор Лакманн, изучил рыбу и заявил, что ее возраст может составлять около 100 лет, а причиной необычного внешнего вида могла стать какая-либо генетическая мутация. Длина рыбы составляет 100 сантиметров, а вес – 14 килограмм.

Лакманн надеется, что в случае, если этот вид рыб еще не зарегистрирован, ученые займутся его исследованием. Рыбак признался, что отпустил бы рыбу, если бы знал, что она редкая. Сейчас он хочет таксидермировать ее на память.

Между тем, в штате Оклахома рыбак поймал огромную аллигаторовую щуку. Длина улова составила 2 метра, а вес – 77 килограмм. Щука обитала в озере Тексома.

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