В Роспотребнадзоре дали советы по выбору алкоголя

Роспотребнадзор опубликовал на сайте ведомства рекомендации по выбору алкогольных напитков.

В первую очередь специалисты рекомендуют приобретать спиртное только в магазинах, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, при этом продажа должна осуществляться с использовании кассы. В ведомстве также отметили, что лицензия на продажу алкоголя должна быть размещена в доступном для ознакомления месте, либо ее необходимо спрашивать в администрации точки продажи.

Нежелательно покупать алкоголь с рук, в павильонах, киосках, а также через Интернет. Важно также обращать внимание на цену, уточнили в Роспотребнадзоре. Так, минимальная розничная цена на водку крепостью 40 градусов должна составлять не мене 205 рублей за бутылку 0,5 литра, минимальная цена на коньяк за бутылку того же объема – не менее 371 рублей.

Также, как отметили сотрудники ведомства, упаковка на бутылке должна включать в себя обозначающие неповрежденную федеральную марку (для отечественного алкоголя) или акцизную марку (для импортного). На штрихкоде должна быть указана информация о производителе, наличии лицензии и дате розлива. При этом название товара не должно совпадать с названием на этикетке. Также на ней должна содержаться информация о содержании этилового спирта в продукте.

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не прокручиваться, а при переворачивании емкости ее содержимое не должно вытекать.

Роспотребнадзор также напомнил о важности правильного употребления алкоголя. Там отметили, что чрезмерное употребление спиртного не только не приносит пользы здоровью человека, но и нанесет ему непоправимый вред.