В Индии мужчину посадили в тюрьму за отказ жениться после секса

Полиция индийского города Бенгалуру арестовала местного жителя за отказ жениться после секса. Об этом пишет газета Mirror.

По информации издания, главный герой пикантной истории познакомился с девушкой на популярном сайте знакомств. Молодые люди встречались около месяца и, после того, как между ними произошла интимная близость, знакомая мужчины потребовала от него узаконить их отношения.

В ответ молодой человек заявил, что не готов к свадьбе и предложил своей подруге расстаться. Отверженная женщина, в свою очередь, не оставила попыток завоевать возлюбленного и регулярно писала ему в WhatsApp, после чего он заблокировал ее в мессенджере.

Это стало последней каплей в чаше терпения оскорбленной девушки, и она написала заявление в полицию, которая арестовала незадачливого любовника. В настоящий момент он находится под стражей и ожидает вердикта суда.