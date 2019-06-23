В Дагестане нейтрализованы два сторонника ИГИЛ*

Правоохранители нейтрализовали двух сторонников ИГИЛ* в Хасавюртовском районе Дагестана. Операция развернулась на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт: сотрудники сил правопорядка попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, на котором передвигались двое вооруженных боевиков.

На требование сложить оружие злоумышленники открыли огонь, в результате чего были нейтрализованы. На месте перестрелки были обнаружены автомат и пистолет, уточнили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

«Указанные жители Махачкалы являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*. По указанию ее главарей они приобрели огнестрельное оружие, автомобиль и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что среди гражданского населения и сил правопорядка пострадавших нет.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Также предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ