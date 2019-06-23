Опущенные на дно: для туристов в Турции затопят танки и самолет

В Турции на дно бухты Сарос в северной части Эгейского моря затопят Airbus A330, вес которого достигает 90 тонн. Воздушному судну предстоит стать искусственным рифом.

Уточняется, что длина лайнера достигает 60 метров с таким же размахом крыльев. Он будет погружен на глубину 30 метров.

В Турции ожидают, что благодаря новому подводному объекту эгейское побережье будут чаще посещать туристы, включая дайверов, сообщает ATOP.

По сообщению местного управления туризма, в будущем на дно могут спустить и другие транспортные средства: например, находившиеся в Галлиполи во время Первой мировой войны танки.