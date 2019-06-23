В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию. По мнению местных властей, полученные из подобных книг знания могут быть использованы преступниками для взлома тюремной компьютерной системы и совершения побега.

Как пишет Vice.com, автор серии книг «Windows» для чайников» Энди Рэтбоун, в свою очередь, усомнился в том, что его труды помогут заключенным в совершении побега. По словам специалиста, некоторые из его работ были выпущены еще в 90-х годах, а значит их содержание так сильно устарело, что их не получится использовать для взлома современных компьютерных систем.

Рэтбоун убежден, что осужденным необходимо читать такую литературу, чтобы по выходу из тюрьмы им было проще влиться в современный мир, где все компьютеризировано.

Несмотря на заявление эксперта, в Департаменте исправительных учреждений штата Орегон назвали запрет на учебники по компьютерам и программированию взвешенным решением. При этом правоохранители подчеркнули: современность требует, чтобы тюрьмы и общественность были защищены от взломов компьютерных систем.