Ледяной апокалипсис: на севере Италии потекли снежные реки
Водой размыло автодороги, затопило парковки, магазины на первых этажах зданий и подземные переходы.
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На север Италии обрушился шторм, который принес с собой проливные дожди и сильный град. Непогода затронула районы Турин-Чентрале, Турин-Норд и Сан-Мауро-Торинезе.
Последний наиболее пострадал от наводнения. В некоторых местах вода поднялась настолько, что затопила улицы и парковки. Ливневая канализация оказалась не готова к такому количеству осадков, сообщает портал Nuova Periferia.it.
Местные жители, которых ненастье «заперло» в своих квартирах, публикуют видео непогоды в социальных сетях, отмечая, что такого града в это время года на севере страны не случалось давно.
Ликвидацией последствий ливня сейчас занимаются коммунальщики, а пожарные и спасатели оказывают всю необходимую помощь населению.