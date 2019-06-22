Генсек МАП призвал власти Грузии взять на себя ответственность за инцидент на заседании

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) призвал политических руководителей Грузии взять на себя ответственность за ситуацию с делегацией из России, участвовавшей в заседании генассамблеи, и за последовавшие за этим беспорядки в Тбилиси. По словам Андреаса Михаилидиса, порядок проведения мероприятия был всем известен заранее, поэтому возникшего скандала никто не ожидал.

«Работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента. Ее всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», - подчеркнул генсек.

Во время инцидента с оппозиционерами Михаилидис лично пытался урегулировать недопонимания, но протестующие не стали его слушать, поэтому участникам генассамблеи пришлось переместиться в другое место, чтобы продолжить работу.

«Мы продолжили работу в гостинице и завершили ее в присутствии председателя и членов российской делегации, как мы и должны были сделать», - рассказал Михаилидис.

По его мнению, все произошедшее было не менее, чем специально спланированной акцией. При этом, он подчеркнул, что это его официальная позиция по данному вопросу как генерального секретаря.

«Было совершенно неудачное заседание. Я думаю, что должны взять на себя ответственность и грузинское политическое руководство, и руководство грузинского парламента», - подытожил Михаилидис.

По его словам, работа ассамблеи будет продолжена, и никакие события на это не повлияют. Михаилидис также сообщил, что следующее заседание генеральной ассамблеи МАП пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал РИА Новости.

Напомним, митинги захлестнули Грузию 20 июня. После скандала на заседании генассамблеи православия, демонстранты собрались на площади Руставели в Тбилиси и попытались взять штурмом здание парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала акцию протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России».