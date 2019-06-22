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В Курской области в годовщину начала Великой Отечественной войны открыли часовню

Константин Худолеев
12:33 22.06.2019
Часовню в память о павших в боях 1943-го года открыли на Курской дуге.
В Курской области в годовщину начала Великой Отечественной войны открыли часовню

В Курской области в День памяти и скорби открыли часовню в память о защитниках Отечества, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы.

Ее установили в поселке Поныри на территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги».

Часовню строили в Подмосковье в рамках проекта ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны». Затем ее перевезли в Курскую область.

На торжественной церемонии открытия присутствовал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

«Здесь была битва между человеком и танками. И победил человек. Победил простой солдат. Именно здесь, на земле Понырей, стало понятно, что скоро хребет немецкому фашизму будет сломан... Солдат умирает дважды: первый раз на поле боя, а второй раз, когда о нем забывают. Мы никогда не забудем», - сказал Юрьев перед открытием.

В Курской области также прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Жители десятков городов и поселков собирают землю с братских захоронений и воду с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны, чтобы передать их для хранения на территории главного храма Вооруженных сил. Землю пересыпают в солдатские кисеты, после чего ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе в парке «Патриот».

В Курской области с пятого июля по 23 августа происходило одно из самых масштабных и ключевых сражений Второй мировой войны. На Курской дуге были разгромлены 30 немецких дивизий. Красная Армия потеряла 255 тысяч человек.

О тяжелейших боях под Курском рассказал фронтовик и писатель Петр Михин. Он попал на фронт со студенческой скамьи, прошел большой боевой путь. Во время Курской битвы он был заместителем командира гаубичной батареи, возглавлял артиллерийскую разведку. Михин лично подбил два фашистских танка из 122-милиметровой гаубицы. По словам ветерана, на протяжении Войны ему 29 раз чудом удавалось выжить.

 «Я написал о 29 случаях, когда я уцелел. Я поверил, в силу, которая меня охраняла. Я был единственным, кто остался живым в моем артиллерийском полку», - вспоминает Михин.

Во время Курской битвы одно из самых ожесточенных сражений развернулось у железнодорожного узла Поныри. Здесь покоятся останки тысяч советских солдат и офицеров. Их поиском и перезахоронением занимается поисковый отряд «Курган».

Всего во время поисковых работ были найдены останки 69 бойцов. Среди них - солдат 96-го Читинского стрелкового полка Михаил Русановский. В 19 лет он погиб на Курской битве.

Накануне состоялась церемония перезахоронения останков погибших солдат. На ней присутствовали и родственники Михаила Русановского. 

«В 17 лет он сбежал в армию из семьи, в 19 лет он погиб», - рассказала племянница Михаила Русановского Любовь Григорьева.

Поисковикам удалось установить личности еще пятерых солдат, чьи останки были обнаружены на окраине села Теплое. Об этом рассказал командир поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

«Мы сегодня похоронили Михаила Русановского. Девятнадцатилетнего солдата 96 Читинского стрелкового полка, погибшего на окраине села Теплое. Мы подняли останки шестерых солдат, и всех солдат нам удалось установить. Все шесть человек обрели имена», - рассказал Сотников.

За десять лет в рамках программы «Молчаливое эхо войны» в местах самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны установлено десять часовен. Они стоят в Севастополе, Волгограде, Североморске, Калининграде, в Московской области и на Ладоге. Теперь и в Курской области.

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