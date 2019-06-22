Косолапый посетитель: в США медведь забрался в жилой дом и закрылся в кладовке

В США молодой медведь забрался в жилой дом и случайно закрылся в кладовке. Поняв, что оказался в западне, зверь начал рваться наружу, грызть и рвать стены, но вскоре устал и решил, что пора бы вздремнуть.

Когда прибывший на место шериф постучал в стеклянную дверь, за которой с комфортом расположился косолапый, медведь зевнул и безучастно уставился на людей. Правоохранители открыли дверь в надежде на то, что животное уйдет самостоятельно, но зверь лишь продолжал зевать в ответ.

На помощь пришли сотрудники местного Департамента рыбы, дикой природы и парков: они усыпили медведя и спокойно вынесли его из помещения. Владельцы дома были рады, что жилище удалось успешно освободить от животного, которое к тому же оставили в живых и отпустят на природу, но вряд ли когда-то забудут визит незваного гостя. Видео заснувшего посетителя опубликовано в Facebook.