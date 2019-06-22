Первый президент Украины осудил команду Зеленского за высказывания «от себя»

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал новоизбранного президента страны Владимира Зеленского и его команду за нелогичные высказывания, которые они делают «от себя». По мнению экс-главы государства, это указывает на то, что нынешний лидер не придает значения отдельным своим высказываниям.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому», - заявил Кравчук в эфире News One.

По его мнению, аналогичная ситуация наблюдалась и при президентстве Петра Порошенко. Кравчук заявил, что выражение мнений «от себя», которые делают Зеленский и его команда, недопустимо на государственном уровне.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», - добавил первый украинский президент.

Кравчук подчеркнул, что при нем такого не было. С народом он общался лично или с помощью пресс-секретаря, а члены его команды выражали свои мнения, только находясь в помещении администрации.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский заявил, что готов на все, чтобы в Донбассе наступил мир, в том числе пожертвовать своей должностью. Однако позже, говоря об условиях для возобновления переговоров в «нормандском формате», глава Украины сказал, что не готов к прямым переговорам с лидерами самопровозглашенных республик.