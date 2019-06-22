В Грузии пожаловались на приостановку турпотока из России

Туристический сектор страны сожалеет о том, что турпоток из России вскоре прекратится, притом, что сезон только начался.

Напомним, что президент России Владимир Путин накануне подписал указ о прекращении авиаперелетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля.

Отвечая на вопрос РИА Новости, скажется ли данное решение на турпотоке в страну, в одном из отелей страны отметили, что в Грузию приезжает большое количество туристов из России.

«Скажется, конечно. Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», - приводит слова неназванного собеседника агентство.

Жалуются и водители столичного грузинского такси.

«Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм - это экономика, деньги, вливания», - приводит РИА Новости слова одного из таксистов.

Напомним, приостановка авиаперелетов в Грузию последовала после того, как страну захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.