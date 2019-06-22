NYT: Трамп отменил удар по Ирану по совету любимого телеведущего

Перед тем, как отменить удар по Ирану, президент США Дональд Трамп переговорил со своим любимым ведущим телеканала Fox News, выразившим мнение о том, что бомбежка не приведет ни к чему хорошему.

Журналист Такер Карлсон в разговоре с главой американского государства назвал возмездие за сбитый беспилотник полным сумасшествием. Телеведущий сказал Трампу, что, убеждая его в необходимости удара, конгрессмены лоббируют собственные интересы, не беря в расчет президента.

По мнению Карлсона, если Вашингтон развяжет военные действия с Ираном, то Трамп распрощается с надеждой на переизбрание. Его слова приводит издание The New York Times.

Между тем, ранее Трамп заявил, что готов был отдать приказ об ударе по Ирану, но изменил свое решение за 10 минут до начала операции. По его словам, причиной послужили данные о количестве возможных смертей.

Напомним, в Иране сообщили о сбитом в провинции Хормозган БПЛА США Global Hawk. Первоначально в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что никаких американских БПЛА над Ираном не было, однако позже иранские военные опубликовали кадры, показывающие, по их словам, запуск ракеты, сбившей Global Hawk.