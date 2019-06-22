В конгрессе США выступили за новые санкции против России

В палате представителей США снова предложили ввести санкции против России, которые включают ограничительные меры по российскому суверенному долгу. Инициатором стала группа членов демократической партии, называющая себя «Коалиция синей собаки». Свое заявление демократы опубликовали в Сети.

В качестве причины для новых санкций парламентарии выдвинули голословные обвинения о якобы вмешательстве российской стороны в выборы в США и демократические процессы в других странах. В частности, «синие собаки» предлагают ввести ограничения против российских банков, инвестиций в российские проекты за рубежом, российского киберсектора и суверенного долга РФ. Помимо этого, демократы выступили и за точечные персонализированные санкции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что никто, кроме него самого, не был настолько жесток по отношению к России. Он привел в пример укрепление Вооруженных сил США и антироссийские санкции. Между тем, в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что Россия за годы введенных ограничений потеряла в разы меньше, чем их инициаторы, и лишь укрепила собственный импортозаместительный рынок.