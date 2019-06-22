Лидер группы «Чайф» рассказал, когда завершит карьеру

Один из основателей и бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, когда он «повесит гитару на гвоздь».

По его словам, это произойдет в двух случаях: ему самому это станет не интересно, и когда песни «Чайф» перестанут нравиться публике.

«Бывает, что тебе не интересно, но семью кормить надо, поэтому я выйду на сцену и буду играть. А когда публике неинтересно, концертов нет – ты все равно идешь в студию и репетируешь для себя», - сказал Шахрин в разговоре с «Звездой».

Сегодня бессменному лидеру «Чайф» исполняется 60 лет.