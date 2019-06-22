В Подмосковье в трех ДТП столкнулись 13 автомобилей

На Новорязанском шоссе под Люберцами произошло сразу три массовых ДТП. В общей сложности участниками происшествия стали не менее 13 автомобилей.

В первом ДТП столкнулись сразу 8 машин. Сообщается, что автобус не справился с управлением и врезался в отбойный разделитель. Вместе с ним и другими машинами, участниками произошедшего стали в том числе и микроавтобус и несколько грузовиков, перекрыв тем самым две полосы движения из четырех возможных. Через некоторое расстояние от них такси столкнулось с еще одним автомобилем, а еще дальше – три легковушки не поделили проезжую часть. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте работает скорая помощь. В Госавтоинспекции в настоящий момент не владеют детальной информацией о случившемся.