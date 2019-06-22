В Роскосмосе разработали кодекс этики для космонавтов

В госкорпорации «Роскосмос» разработали кодекс профессиональной этики космонавтов. Проект опубликован на сайте нормативных правовых документов.

Речь в кодексе идет о поведении покорителей космоса в моменты подготовочного периода перед полетами в космос и во время программ пилотируемых космических полетов.

Согласно поведенческому регламенту, космонавты обязаны обладать высоким профессионализмом и чувством справедливости, быть ответственными и гуманными и соблюдать в своей работе закон. Ко всему прочему, они должны вести здоровый образ жизни и избегать конфликтных ситуаций. Следование правилам поведения отразится на проводимых аттестациях и при выдвижении на новые должности.

Между тем, ранее в Роскосмосе объявили набор космонавтов для полета на Луну. Требования по медицинской части высокие, кандидат должен быть здоров психически, психологически и физически и годен к специальным тренировкам и последующим полетам.