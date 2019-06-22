Мать чудом спасла упавшего с большой высоты ребенка: видео

Едва не закончился трагедией поход жительницы колумбийского Медельина в офис местной строительной компании. Женщина так увлеклась своим телефоном, что забыла про малыша, который чудом не упал с лестничной площадки. Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, что нерадивая мать заметила опасность, лишь когда ребенок вывалился за перилла и начал падать вниз. Увидев это, женщина молниеносно бросилась за малышом, в последний момент схватив его за ногу.

На помощь ей подоспели сотрудники компании, которые и помогли затащить ребенка обратно на лестницу.

О состоянии малыша и его матери ничего не сообщается, но, судя по кадрам, они отделались легким испугом.