В РСТ рассказали, как вернуться из Грузии после 8 июля

«Организованным туристам» из России, которые сейчас находятся в Грузии, помогут вернуться домой до 8 июля туроператоры. Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе со «Звездой».

«Мы говорим об организованных россиянах. По грубым подсчетам, их в Грузии в настоящий момент не более 5 тысяч. Поскольку до 8 июля больше двух недель, то, мы полагаем, что большинство из них уедут планово - по своим билета, в свои даты. Те, у кого обратные билеты куплены на следующие после 8 июля числа, их будут рассаживать на возможные рейсы туроператоры, договариваясь с авиакомпаниями», - сказала представитель РСТ.

Тюрина также сообщила, что тех туристов, кто путешествует без туроператора, будут оповещать авиаперевозчики, предлагая им улететь из Грузии до 8 июля без дополнительной платы.

«А те кто откажутся, те будут решать этот вопрос самостоятельно, добираясь до дома через “третьи страны”», - резюмировала пресс-секретарь.

Ранее в правовой службе Ассоциации туроператоров рассказали, что делать российским туристам, оказавшимся в Грузии или уже купившим тур в эту страну, в случае аннулирования путевки, и каким образом можно вернуть деньги.

В пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

В четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.