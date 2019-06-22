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Столкновение интересов: что известно о массовых беспорядках в Грузии

Диана Сирази
05:43 22.06.2019
Протесты в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, и проходят до сих пор.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Массовые беспорядки с попытками штурма парламента, слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами произошли в столице Грузии накануне. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в здании парламента, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера: место было указано протоколом и было предложено принимающей стороной. Однако оппозиция использовала это как повод: в результате столкновений в центре Тбилиси пострадали более 200 человек. При этом митингующие грозятся новыми протестами и требуют уволить главу МВД Грузии.

До утра полиция пыталась успокоить радикалов, применяя водометы, газ и резиновые пули, которые шли против железных конструкций, баннеров и бутылок - «оружия» митингующих.

Со стороны казалось, что конфликт разгорелся на пустом месте. Первыми запротестовали депутаты от бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которую когда-то возглавлял Михаил Саакашвили: якобы появление политика в святая из святых грузинской власти - это вина действующего правительства. В результате заседание было сорвано. Когда депутат покидал здание под охраной, то парламент уже был захвачен радикалами.

«Представители Грузии были или наивны, или вводили нас в заблуждение, потому что как только мы уехали, ситуация не успокоилась, а началась эскалация конфликта», - прокомментировал Гаврилов.

Многотысячная толпа митингующих потребовала отставки правительства, сопровождая свои протесты антироссийскими лозунгами.

По словам политолога, главы Союза молодых евразийцев Грузии Георгия Иремадзе, провокация была спланирована заранее, чтобы «расшатать ситуацию в стране и поднять очередную волну, чтобы выступить против действующей власти».

В настоящее время в Тбилиси по-прежнему происходят беспорядки: спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уже заявил об отставке. Также свой пост покинул организатор ассамблеи православия, депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили.

«Мы считаем, что это была спланированная акция. Потому что моментально были расставлены десятки камер. Лица, пришедшие на это заседание, демонстрировали заранее подготовленные плакаты антирусского, откровенно грязного, оскорбительного содержания», - отметил Гаврилов. 

По его словам, было очевидно, что не православный форум парламентариев со всего мира стал причиной для массовых беспорядков, а «попытка, желание провести государственный переворот, захвата парламента».

«И массовые столкновения с многотысячным участием радикалов являются этому полным свидетельством», - заключил он.

В свою очередь Иремадзе данную точку зрения разделяет. По его словам, это было лишь поводом, чтобы «поднять волну».

«Это было провокацией со стороны "просаакашвиливских" партий, потому что они именно организовали все от "А" до "Я", чтобы вывести людей и устроить госпереворот. Это было спланированной провокацией, чтобы расшатать ситуацию в Грузии и поднять очередную волну, чтобы выступить против действующей власти», - сообщил он.

Сегодня оппозиционеры озвучили свои требования ко власти: немедленное освобождение всех задержанных, а также отставка главы МВД, переход на пропорциональную избирательную систему и досрочные парламентские выборы.

В результате митингов в Тбилиси президент Российской Федерации Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года

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