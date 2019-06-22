Трамп отреагировал на обвинения в изнасиловании в свой адрес

Американский президент Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, о которых ранее высказалась американская журналистка Джин Кэролл. Речь идет об отрывке из новой книги девушки, в которой она утверждает, что в конце 1995 или начале 1996 годов подверглась насилию со стороны главы США. Инцидент якобы произошел в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что никогда в жизни не встречался с журналисткой.

«Она пытается продать свою новую книгу - это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы», - цитирует американского президента New York Magazine.

Трамп добавил, что ложные обвинения лишь умаляют серьезность реальных преступлений подобного характера.

«Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», - заявил американский лидер.

В 2016 году в СМИ обсуждалось еще одно обвинение подобного характера в адрес Трампа: американка по имени Джейн Доу заявляла, что она в 13 лет подверглась сексуальному насилию с его стороны. Однако позже она отозвала свой судебный иск.