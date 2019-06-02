Паника и давка: крыша сцены обрушилась на музыкальном фестивале на Украине

На Украине, во время крупного этно-рок фестиваля, который проходит в Днепропетровщине, прямо во время выступления сорвало крышу. Из-за ураганного ветра и дождя конструкция обвалилась.

Кадры с места ЧП очевидцы публикуют в Сети.

Как заявил в соцсетях один из выступавших на мероприятии музыкантов Дмитрий Шуров, в результате инцидента могут быть пострадавшие.

«Творится хаос, падают деревья», - рассказал очевидец.

Тысячи людей пытаются выбраться с места проведения концерта, однако паника, сильная давка и погодные условия не дают многим покинуть фестиваль.