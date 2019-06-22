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«Пьющая» собственную «кровь» рыба-робот научилась самостоятельно плавать: видео

Наталия Майорова
04:45 22.06.2019
Робот внешне напоминает лучеперую рыбу-зебру: ее конструкция пронизана гибкими искусственными сосудами, которые состоят из проточных аккумуляторов, связанных между собой.
© Видео: GeoBeats News, YouTube © Фото: NATURE.COM

Исследователи из Корнелльского и Пенсильванского университетов создали рыбу-робота, которая в качестве источника энергии применяет систему искусственного кровотока, по которому течет жидкий электролит. Именно благодаря этому 40-сантиметровая машина способна накапливать больше энергии в ограниченном пространстве, а также работать в течение длительного времени без необходимости использования тяжелых аккумуляторных блоков.

Как уточняется в журнале Nature, на основе данной разработки можно создать новое поколение роботов, которые смогут выполнять задачи без вмешательства человека.

Робот внешне напоминает лучеперую рыбу-зебру: ее конструкция пронизана гибкими искусственными сосудами, которые состоят из проточных аккумуляторов, связанных между собой. Внутри каждого такого аккумулятора имеются положительные и отрицательные электроды, разделенные мембраной. А благодаря специальным небольшим насосам жидкий электролит перекачивается по всей этой цепочке.

В результате возникает энергия, благодаря которой рыба-робот передвигается: ее плавники при этом приводятся в движение за счет перемещения жидкости внутри них.

По данным исследователей, такая разработка позволила увеличить объем энергии, который хранится в роботе, на 325%. Благодаря этому рыба способна плавать автономно на протяжении длительного времени: до 37 часов без подзарядки.

Кадры самостоятельно перемещающейся рыбы были опубликованы на YouTube.

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