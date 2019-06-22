«Подуй и пройдет»: воспитатель из Перми не отвлеклась от телефона, когда ребенок сломал руку

В детском лагере ДЮЦ «Антей», который находится в Перми, восьмилетняя девочка, катаясь с горки, сломала руку. Находившийся рядом педагог не оказала ей помощь и посоветовала ребенку «подуть на больное место», чтобы все прошло.

«Педагог сидела на лавочке, копаясь в телефоне, в то время как дети самостоятельно играли. Педагог не следила за их безопасностью. Моя дочь скатилась с горки-трубы, в этот же момент в нее влетел другой ребенок и сбил с ног. Дочь упала на руку. Удар был сильным. Дочь почувствовала резкую боль в левой руке и побежала к воспитателю, которая посоветовала ей “подуть и посидеть на лавочке”, чтобы все прошло», - приводит 59.ru слова матери ребенка Ярославы Каменских.

По словам женщины, ее дочери помощь не оказывали в течение сорока минут. За это время самочувствие девочки только ухудшалось: у нее сильно закружилась голова. Однако педагог не предпринимала ни каких действий.

После случившегося родители пострадавшей направили обращение в прокуратуру, департамент образования Перми и Роспотребнадзор. Идет проверка.