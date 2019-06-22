Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном, противник столкнется с «невиданными прежде разрушениями». При этом он отметил, что сам не хотел бы такого развития событий.

В интервью телеканалу NBC Трамп признался, что не стремится к развитию военных действий с Ираном.

«Президент Дональд Трамп сказал в пятницу, что он не хочет войны с Ираном, но если она будет, то это будут "невиданные прежде разрушения"», - говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране в ответ на уничтожение иранскими военнослужащими американского беспилотника. Но за 10 минут до начала операции он изменил свое намерение.

Накануне в Иране заявили о сбитом разведчике-беспилотнике США. БПЛА якобы подбили в провинции Хормозган на юге иранской страны.