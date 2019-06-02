Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе

Ян Брацкий
23:59 02.06.2019
Музыкант предложил создать в стране максимально комфортные для жизни условия, чтобы жители самопровозглашенных республик сами захотели вернуться в состав Украины.
Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе
© Фото: Anton Belitsky Russian Look, Globallookpress

Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира на Донбассе.

Лидер партии «Голос» дал большое интервью телеканалу «Украина», в котором призвал действующие власти обратить внимание на благосостояние и безопасность жителей юго-востока страны.

«Фактор номер один. Нам нужно создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным. Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта», - заявил Вакарчук.

Подать пример жителям самопровозглашенных республик рок-музыкант предложил из Киева.

По его словам, это может послужить толчком для населения ДНР и ЛНР, чтобы вернуться под контроль украинских властей.

Для достижения этих целей Вакарчук призвал всех политиков создать максимально благоприятные условия для жизни в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата03.06.2019, 00:00
«Искандеры» на марше: лучшие кадры учений ракетчиков под Екатеринбургом
Дата02.06.2019, 21:07
Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную ЛЧ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.06.2019, 05:57
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Дата02.06.2019, 10:06
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:59 В стране и мире
Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе
22:51 В стране и мире
National Interest назвал главного конкурента F-35
22:50 Эксклюзив
Видео
«Вступился за слабого»: смертельная потасовка возле бара в Подмосковье попала на видео
21:34 В стране и мире
Рособрнадзор назвал число удаленных из-за нарушений участников ЕГЭ
20:43 В стране и мире
Токаев назвал партнерство с РФ фактором достижения успеха для Казахстана
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Синоптики рассказали, когда жара «штурмом» возьмет Москву
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.