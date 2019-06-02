Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе

Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира на Донбассе.

Лидер партии «Голос» дал большое интервью телеканалу «Украина», в котором призвал действующие власти обратить внимание на благосостояние и безопасность жителей юго-востока страны.

«Фактор номер один. Нам нужно создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным. Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта», - заявил Вакарчук.

Подать пример жителям самопровозглашенных республик рок-музыкант предложил из Киева.

По его словам, это может послужить толчком для населения ДНР и ЛНР, чтобы вернуться под контроль украинских властей.

Для достижения этих целей Вакарчук призвал всех политиков создать максимально благоприятные условия для жизни в стране.