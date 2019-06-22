Рикошет от ограждения: момент масштабной аварии на МКАД попал на видео

Видеорегистратор запечатлел момент аварии, произошедшей, по информации из соцсетей, вечером 21 июня на 69 км МКАД.

На записи видно, как автомобили движутся в общем потоке. В какой-то момент в кадре появляется лихач, который пытается обогнать другие транспортные средства, но вместо этого он не справляется с управлением, после чего его иномарка влетает в дорожное ограждение, задевая проезжавшую рядом машину.

Судя по данным регистратора, ДТП произошло в 17.24 мск. В настоящий момент информации о пострадавших в этой аварии не поступало.

Напомним, утром 21 июня в Москве произошла авария с участием маршрутного такси и двух автомобилей. Позже «Звезда» опубликовала кадры, снятые на месте ДТП.