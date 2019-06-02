СМИ сообщили о 14 жертвах взрыва заминированного автомобиля в Сирии
К этой минуте ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
© Фото: Simon Kremer dpa, Globallookpress
Четырнадцать человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии.
Инцидент произошел в городе Аазаз, на границе с Турцией, сообщает ТАСС. Местные СМИ сообщают о 14 погибших и 28 раненных.
Другие подробности ЧП не приводятся.
К этой минуте, ни одна их террористических группировок не взяла на себя ответственность за врыв автомашины.
Взрывное устройство было приведено в действие неподалеку от штаб-квартиры сектора уголовной безопасности. Сейчас район оцеплен.
Пострадавшие доставлены в больницы. На месте работают сотрудники спецслужб и взрывотехники.