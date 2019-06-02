СМИ сообщили о 14 жертвах взрыва заминированного автомобиля в Сирии

Четырнадцать человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии.

Инцидент произошел в городе Аазаз, на границе с Турцией, сообщает ТАСС. Местные СМИ сообщают о 14 погибших и 28 раненных.

Другие подробности ЧП не приводятся.

К этой минуте, ни одна их террористических группировок не взяла на себя ответственность за врыв автомашины.

Взрывное устройство было приведено в действие неподалеку от штаб-квартиры сектора уголовной безопасности. Сейчас район оцеплен.

Пострадавшие доставлены в больницы. На месте работают сотрудники спецслужб и взрывотехники.