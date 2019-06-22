Возомнивший себя пастухом дикий кабан устроил гонку за коровами: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором дикий кабан с «душой» пастуха пытается пасти стадо коров. Кадры удалось снять очевидцам, которые предположительно являются хозяевами парнокопытных.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, как упитанный черный кабан бегает за шокированными коровами: вероятно, они не ожидали, что приглядывать за стадом будет такой необычный «пастух».

При этом люди, которые также оказались свидетелями буйного кабана, были крайне удивлены: дикое животное увлеченно бегало за коровами, пытаясь навести порядок в стаде.

Где происходит это событие и чем закончилась эпопея с клыкастым «пастухом» - неизвестно.