Boeing обнаружила дефектные детали на десятках пассажирских самолетах

Компания Boeing обнаружила дефектные детали в десятках пассажирских самолетах семейства 737NG и 737MAX.

Речь о несоответствии нормам прочности рельс отклоняемых предкрылков.

Федеральное авиационное управление США уведомило авиа гиганта о необходимости внести необходимые изменения в течение 10 дней.

«Boeing проинформировал FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», - цитирует РИА Новости отчет американского регулятора.

По итогам массовой проверки самолетов установлено, что замене подлежат до 148 деталей. В компании уже составили список лайнеров, которым необходим срочный ремонт.

По всему миру это 133 бортов модели NG и 179 MAX. При этом отмечается, что некачественные детали со временем могут разрушиться и привести к серьезному ЧП во время полета.

В настоящее время полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два лайнера данной модели потерпели катастрофу.

В марте этого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines разбился практически сразу после взлета. На его борту находились 157 человек, включая граждан РФ.

В ноябре прошлого года еще один Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air упал в воду в районе острова Ява.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе автоматической системы коррекции маневрирования.