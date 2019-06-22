В Ассоциации туроператоров объяснили, как вернуть тур в Грузию

В правовой службе Ассоциации туроператоров рассказали, что делать российским туристам, оказавшимся в Грузии или уже купившим тур в эту страну, в случае аннулирования путевки и каким образом можно вернуть деньги.

В ассоциации напомнили, что рекомендации Ростуризма и МИД РФ не ограничивают конституционные права гражданина РФ на перемещение, и решение о поездке турист принимает самостоятельно. В настоящий момент единственным организационным препятствием является отмена регулярного авиарейса. Сообщество рекомендовало туристическим агентам, чьи клиенты намеревались отправиться в Грузию в ближайшее время, донести до них рекомендации Ростуризма.

Ассоциация туроператоров также сообщила, что согласно статье 14 закона «Об основах туристской деятельности», в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист или туроператор имеет право потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

В случае когда турист приобрел наземное обслуживание у туроператора, а билеты купил самостоятельно, в ассоциации посоветовали, в первую очередь, выяснить условия возврата авиабилетов, согласно приобретенному тарифу. Также специалисты рекомендовали обратиться в авиакомпанию, поскольку каждый случай является индивидуальным.

Тем, кто приобрел туры в Грузию, например, на осень или даже на зимний период, и решил вернуть деньги сейчас, в сообществе напомнили, что любой турист имеет право расторгнуть договор о реализации турпродукта, в том числе и в судебном порядке, в любой момент, и этому праву в туристических компаниях не препятствуют. При этом ассоциация рекомендовала учитывать, что рекомендации Ростуризма продиктованы ситуацией, которая имеет место в стране в данный период и которая может носить временный характер. Поэтому нужно иметь в виду, что к моменту выезда туриста или к началу судебного процесса ситуация может измениться, и рекомендации уполномоченных органов могут утратить свою силу. В этой связи Ассоциация туроператоров рекомендовала не принимать экстренных решений по турам с датами вылета через несколько месяцев.

Туристам, которые только собирались купить тур в Грузию, в организации сообщили, что на данный момент действует рекомендация Ростуризма о том, что туроператорам и агентствам необходимо воздержаться от реализации туров в Грузию и их продвижения. Если турист придет в агентство и попросит продать ему тур в эту страну, агент имеет право отказать ему в этом, сославшись на рекомендации МИД и Ростуризма. Ассоциация туроператоров рекомендовала туристам отложить заключение договора и оплату тура до снятия рекомендаций уполномоченных органов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.