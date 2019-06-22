Пьяный боец ВСУ перевернул «Урал» с боеприпасами

Нетрезвый военнослужащий ВСУ перевернул грузовик «Урал» с боеприпасами вблизи села Крымское. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Его выступление было опубликовано на YouTube.

Уточняется, что военный 14-й отдельной механизированной бригады находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако не справился с управлением. В результате грузовик перевернулся.

«По счастливой случайности авария не привела к детонации боеприпасов и страшным последствиям в населенном пункте Крымское по вине всего лишь одного изрядно выпившего горе-водителя», - сказал Осадчий.

По его словам, военнослужащий ВСУ был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он получил черепно-мозговую травму.

Буквально накануне Ministry of Defense of Ukraine flickr. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Троицкое.