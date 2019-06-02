Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Латакии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом в ходе брифинга рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-зор и в лагере «Харем» в городе Латакия.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2129 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3407,7 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 1 июня 2019 года амнистировано 58033 человека.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.