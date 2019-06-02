National Interest назвал главного конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в ближайшее время сможет составить конкуренцию в небе американскому F-35.

К такому выводу пришли журналисты The National Interest.

Самолет обладает рядом технических характеристик, позволяющих отнести его к поколению «4++», а девять узлов подвески значительно повышают огневую мощь истребителя, в сравнении с его предшественником, говорится в статье.

«МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29», - говорится в статье.

Автор материала напоминает, что российским разработчикам удалось превратить МиГ-35 в многоцелевую машину, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика.

При этом, аналитики сходятся во мнении, что современный истребитель вмещает в себя лучшие разработки предыдущих лет, что делает его самым эффективным и многоцелевым истребителем.