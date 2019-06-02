Саакашвили рассказал о мечте стать «Стивом Джобсом украинской политики»

Вновь обретший украинское гражданство экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет принимать участие в выборах в Верховную Раду. Однако политические амбиции у него все же есть: Саакашвили хочет создать на Украине площадку для новых идей.

«Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей. За мной не стоит ни госдеп, ни Брюссель. У меня есть просто голова на плечах», - заявил Саакашвили в интервью ТСН.

Бравшая у него интервью журналист отметила, что Саакашвили очень похудел, на что он признал, что сбросил около 10 килограммов.

«Я реально похудел со времени, когда потерял гражданство. Я был в США, у меня была депрессия, стресс. Я сначала начал меньше есть, заниматься спортом, а после, когда меня арестовали уже в Киеве, объявил голодовку. И более 10 килограммов потерял. Мне понравилось, но в тюрьму больше я не хочу! Голод - это нормально!», - пояснил Саакашвили.

На вопрос, успел ли он уже пообщаться с Петром Порошенко, Саакашвили ответил, что последний раз видел экс-президента Украины на конгрессе в Хельсинки.

«Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо», - признался Саакашвили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, которого его лишил в июле 2017-го Петр Порошенко.