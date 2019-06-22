«Съедобная» цель: треть девушек соглашаются на свидания ради бесплатного ужина

Каждая третья девушка соглашается на свидание с молодым человеком вовсе не из-за романтических чувств, а преследуя корыстные цели: ради бесплатной возможности поужинать. К такому выводу пришел американский ученый Брайан Коллиссон из университета города Азуса.

Как уточняется в материале, опубликованном в журнале SPPS, ученые набрали группу из 800 девушек-добровольцев, которым предложили пройти социологический опрос. Результаты исследования удивили самых экспертов, поскольку оказалось, что 33% опрошенных ходили на свидания исключительно ради бесплатного ужина.

При этом категория таких девушек обладала так называемой «темной триадой»: все они страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались строгих традиционных представлений о социальных ролях мужчин и женщин.

Однако в защиту девушек ученые отметили, что такие ответы могли возникнуть у представительниц, которые не захотели признаваться в неудачном свидании.

В то же время аналогичный «прием» используют и некоторые мужчины. Исследование на данную тему будет проведено в ближайшее время.