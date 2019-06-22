Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео

Пассажирский самолет Boeing 737-500 совершил жесткую посадку в Нигерии. Воздушное судно выполняло внутренний рейс из аэропорта Abuja International airport в Port Harcourt Airport.

Как уточняет Time Of Gist, самолет во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП): воздушное судно садилось во время сильнейшего ливня.

Известно, что пострадавших в результате инцидента нет.

Кадры из салона самолета были опубликованы в Facebook. На них видно, как иллюминаторы после приземления воздушного судна снаружи забрызгиваются грязью.

При этом уточняется, что самолет проехал 200 метров за пределами ВПП, после чего остановился.