Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Самолет выехал за пределы ВПП во время посадки, в результате чего иллюминаторы оказались забрызганы грязью.
© Видео: Otonye Inwang, Facebook © Фото: Otonye Inwang, Facebook
Пассажирский самолет Boeing 737-500 совершил жесткую посадку в Нигерии. Воздушное судно выполняло внутренний рейс из аэропорта Abuja International airport в Port Harcourt Airport.
Как уточняет Time Of Gist, самолет во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП): воздушное судно садилось во время сильнейшего ливня.
Известно, что пострадавших в результате инцидента нет.
Кадры из салона самолета были опубликованы в Facebook. На них видно, как иллюминаторы после приземления воздушного судна снаружи забрызгиваются грязью.
При этом уточняется, что самолет проехал 200 метров за пределами ВПП, после чего остановился.