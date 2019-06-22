Огромный внедорожник протаранил группу мотоциклистов в США: кадры с места

По меньшей мере семь человек погибли и трое получили ранения в результате наезда большого внедорожника Dodge 2500 на группу мотоциклистов недалеко от американского города Рэндольф (штат Нью-Гемпшир). Об этом сообщает People.

По информации издания, инцидент произошел 21 июня в 18.30 по-местному времени. После столкновения автомобиль вспыхнул и полностью выгорел.

Полиция отказывается называть имена погибших до тех пор, пока не будут уведомлены их родственники. О состоянии здоровья пострадавших в экстренных службах также ничего не сообщают.

В настоящий момент известно только то, что попавшие в ДТП мотоциклисты являются членами мотоклуба Jarheads, куда входят бывшие американские морские пехотинцы.