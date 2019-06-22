«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео

Сотрудников японского зоопарка решили не совсем обычным способом подготовить к ситуации, в которой из одной из клеток может сбежать животное. Учения проводились при участии «хищника»: одного из работников переодели в костюм льва и решили попрактиковаться в ловле.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, человек-лев убегает от других сотрудников, загнавших «животное» в ловушку. После недолгих попыток сбежать из зоопарка «хищника» усыпляют дротиком. «Лев» падает – и все это происходит на глазах у ошеломленного прайда, наблюдающего за безумством из вольера.

Две львицы шокированно следят за «ловлей» опасного «хищника», возможно прикидывая, что сбегать из вольера не стоит: горе-беглец героически пал, спасаясь от преследования.

«В зоопарке Тобе в Айти сегодня провели тренировку по спасению льва. Обратите внимание на выражение лица настоящих львов», - говорится в публикации, сопровождающей видео.

Известно, что зоопарк находится в японской префектуре Айти.